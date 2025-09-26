living cost indicators
طقس نهاية الأسبوع خريفي.. والحرارة ستتخطى معدلاتها في هذا اليوم!

26
SEPTEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها يوم الأحد في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

-الجمعة:
غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرار على الساحل.

-السبت:
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

-الأحد:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، و يتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات.

-الإثنين:
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكون الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي:  760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,29
-ساعة غروب الشمس:   18,30

