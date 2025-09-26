"بعض المسؤولين يتحركون كعملاء لإسرائيل".. ماذا قال الحوثي عن "الحزب"؟

A + A -

قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أن "حزب الله والمقاومة كان لهم دور في حماية المنطقة من المشروع الأميركي"، معتبرًا أنّ "البعض من المسؤولين في الحكومة اللبنانية يبدو من منطقهم أنهم يتحركون كعملاء بشكل واضح ورسمي ومكشوف الإسرائيلي".

واعتبر أنّ أي رهان على المجتمع الدولي بشأن حماية لبنان أو دعم فلسطين وغزة وسوريا هو رهان خاسر، مستدلاً على ذلك بما لم يقدمه المجتمع الدولي للشعوب المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

وأشار الحوثي إلى أنّ هناك تحضيرات كبيرة للمقاومة وحزب الله في لبنان لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد السيد حسن نصر الله (رض)، مؤكداً أنّه كان شهيد الإسلام والإنسانية، ولعب دوراً أساسياً في حماية المنطقة من المشروع الأمريكي الإسرائيلي، كما كان السد المنيع للأمة أمام العدوان الإسرائيلي في عدوان 2006، في وقت استمرت فيه بعض الأنظمة العربية في تآمراتها مع العدو.