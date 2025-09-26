living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذيرٌ إلى "الحزب"!

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استغربت مصادر سياسية في حديث لصحيفة “الانباء”، “الانقلاب على الاتفاق والتسوية” وإصرار حزب الله على مخالفة القوانين وكسر هيبة الدولة وقراراتها، وقالت إن “الاتصالات لم تتوقف طوال ساعات النهار في محاولة لتمرير الفعالية بعيداً عن التوتر”. ورأت المصادر أن “تصرف الحزب سينعكس سلباً على سمعة الدولة وثقة المجتمع الدولي بها، في الوقت الذي يقف فيه الرئيس جوزف عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا دول العالم بالوقوف الى جانب لبنان ودعم الدولة التي عادت لتمسك بزمام المبادرة”، ورأت أن ما جرى أمس “يؤكد ما قاله المبعوث الأميركي توم باراك عن عجز الحكومة تحويل أقوالها الى أفعال، وعجز القوى الأمنية القيام بالمهام المطلوبة منها”.

المصادر ربطت بين مشاركة مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا في فعالية الروشة، وبين التصعيد الإيراني الذي ورد على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أنّ “حزب الله أكثر حيوية من أي وقت مضى”، وأنّ “تزويد الحزب بالصواريخ ليس مستحيلاً”. وأنه لو كان “قائدًا لـ”حزب الله” لشنّ الحرب على إسرائيل بعمق 100 أو 200 كلم”. ليستنتج أن “الحزب يعاني من انقسام واضح بين موقفين، متصلب وملتصق بإيران والذي يقوده صفا وقاسم وبعض المسؤولين العسكريين، وبين الموقف السياسي المهادن القلق من دخول الحزب في صراع داخلي يقضي على مكانته وووحدته”.

المصادر حذرت من انزلاق حزب الله الى تصعيد مواقفه الداخلية وإعادة البلاد إلى أجواء التشنج والانقسام، لأنه وبعد فقدانه الغطاء السياسي لسلاحه، سيفقد الاحتضان الشعبي الوطني الذي تعاطف معه خلال الحرب الأخيرة، كما أنه سيفقد ثقة الرئيس نبيه بري، الذي عبر بدوره عن استيائه من الانقلاب على الاتفاق، وإصرار الحزب على كسر كلمة الدولة واستفزاز الشارع البيروتي”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout