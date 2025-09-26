بعض المشاركين أصيبوا بجروح وكسور.. ماذا حصل أمس؟

A + A -

قرابة السابعة الا ثلثاً اضيئت صخرة الروشة بصورة لايزر متحركة وغير ثابتة للسيد نصر الله وصورة لايزر اخرى في السماء تلتها صورة ثابتة للعلم اللبناني. ثم صورة ثابتة للسيدين نصر الله وصفي الدين على الصخرة. ثم صورة (مركبة) للسيد نصر الله مع الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري.وصورة لنصر الله مع الرئيس بري والرئيس رفيق الحريري. وصورة (مركبة) لنصر الله مع بري وسعد الحريري.وصورة لنصر الله وبري.

وعلمت «اللواء» ان بعض المشاركين اصيبوا بجروح وكسور ورضوض خلال تسلقهم جدران مطعم دبيبو السابق لمشاهدة الاحتفال من علو.