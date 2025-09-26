الجمهورية: مرّت فعالية حزب الله بلا أي إشكالات أمنية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

مرّت فعالية «حزب الله» بإضاءة صخرة الروشة بصورتي أمينيه العامين الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين بلا أي إشكالات أمنية، على رغم من الصخب السياسي الذي سبقها ورافقها، والذي قد يكون له لاحقاً بعض المضاعفات على بعض العلاقات السياسية الداخلية، نتيجة اعتراض رئيس الحكومة نواف سلام، واعتباره ما حصل «انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظّمة وداعميها».

وفي خطوة قد تكون اعتكافاً، أُفيد ليلاً انّ سلام ألغى كل مواعيده اليوم في السراي الحكومي بسبب كسر القرار الصادر عنه، وانّه لن يستأنف نشاطه قبل توقيف المسؤولين عن كسر قرار بمنع إنارة صخرة الروشة. كذلك أُفيد انّ النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة خلافاً لقرار رئيس الحكومة.



