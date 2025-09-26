أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 أيلول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

شنت إحدى المحطات حملة مباشرة على جهات غير مدنية، على خلفية ما حصل من خرق لاتفاق التجمُّع قبالة صخرة الروشة.



غمز

وضع ظهور شخصية حزبية أثارت التباسات خلال الأشهر الماضية، حداً لتقارير متباينة حول مصيره..

همس

وضع مرجع بأجواء غير مشجعة لجهة تعاطي مؤسسة مالية دولية مع الاجراءات التشريعية والقانونية في ما خص تجاوز أزمتي الودائع وإعادة هيكلة المصارف.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقارن وزير خارجية عربي سابق بين ما كانت عليه مكانة سورية ومهابتها في العلاقة مع أميركا وحالتها اليوم، فيقول إن رحلة نيويورك وواشنطن المصمّمة للرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني ترافقت مع حملة إعلامية استندت إلى دعم خليجي تركي في ترتيبات الزيارة تشير إلى مكانة بارزة للمسؤولين السوريين في أجندة المواعيد الأميركية، منها اجتماع مفصلي للشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمّ ترويجه مراراً عبر شبكة سي ان ان بنفوذ عربي تركي ولقاءات الشيباني المقررة مع وزير الخارجية ماركو روبيو انتهت بمصافحة محرجة للشرع مع ترامب بحضور زوجته في وداع ضيوفه أثناء مرور مرتّب للشرع دون إجراء أي حديث بينما التقى روبيو الشرع والشيباني لدقائق ولم يحظ الشيباني بغير لقاء قصير رتّبه توماس برّاك مع نائب من نواب وزير الخارجية، بينما اضطر الرئيس الأميركي بيل كلينتون كي يلتقي بالرئيس حافظ الأسد أن يذهب خصيصاً إلى جنيف كي يلتقيه بعدما زار سورية عام 1994 وزارها سلفه جيرالد فورد قبله عام 1974 وبقي وزير خارجية أميركا وارن كريستوفر ينتظر ساعات موعداً مع الأسد عام 1996 أثناء عدوان عناقيد الغضب الإسرائيلي على لبنان.

كواليس

تتحدّث التقارير الإعلامية في كيان الاحتلال عن فشل ذريع في ردع اليمن خصوصاً بعد التبجح المتواصل لوزير الحرب يسرائيل كاتس الذي تحوّل إلى عنوان للسخرية في الرأي العام مع كلمات الجحيم التي يردّدها عن عمليات تسمّى بالردع، لكنها لا تغيّر شيئاً سوى رفع وتيرة الضربات اليمنية التي تحوّلت إلى مصدر قلق حقيقي في الشارع مع تحوّلها الى خطر يومي يتكرّر ويتسبّب بنزول الملايين الى الملاجئ وأحياناً يتسبب بأعداد من الإصابات بلغت خمسين إصابة وفق البيان الرسميّ في المرة الأخيرة في إيلات، ما يعني أن اليمن نجح بجعل حرب غزة تنتقل إلى التأثير على حياة المستوطنين وكلما تصاعدت الحرب في غزة على المستوطنين توقع المزيد من القلق والرعب بسبب الضربات اليمنيّة. وهذا هو الحافز الرئيسي لنزول مئات الآلاف إلى الشوارع وفق معادلة، طالما أن الحكومة والجيش لا يستطيعان شيئاً مع اليمن فليوقفوا الحرب على غزة.