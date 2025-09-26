عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 أيلول 2025

A + A -

النهار: "مدّ" حزبي ومدني أغرق الروشة وصخرتها... ارتدادات سلبية على السلطة ولو مرَّ القطوع



الأخبار: اللجنة الفنية تعيد احتساب تعويض نهاية الخدمة

الضمان الاجتماعي: البابازات تنتج نفسها مجددا

سلام يعتكف... ويصر على الفتنة

أوف فوق أنوف نواف

ايران تستعد للعقوبات... لا مزيد من التنازلات

الديار: بيروت تحتضن صور الشهداء... والرهان على السلم الأهلي وسط عواصف الخارج

«رسائل» من حزب الله... والقوى الامنية تحافظ على الاستقرار

قلق من قمة ترامب ــ نتانياهو... وعون: لا نزع سلاح بالقوة

الجمهورية: الحزب أضاءها وسلام نحو الاعتكاف

سلام: "الحزب إنقلب على إلتزامه



اللواء: بوادر أزمة سياسية بعد انتهاك اتفاق الروشة

سلام يُلغي مواعيده في السراي ويطالب بملاحقة المتورِّطين



البناء: ترامب يستقبل نتنياهو الاثنين للبتّ برؤيته لوقف الحرب… ويتعهد بعدم ضمّ الضفة | د. غالي من أسطول الصمود لمنصة شبكة كلنا غزة: الاثنين نصل غزة ما لم نهاجم | إحياء ذكرى نصرالله بإضاءة صخرة الروشة… وسلام يحول اعتراضه إلى أزمة

?l'orient le jour: Du Hezbollah ou de l'État, qui est vraiment tombé à Raouché



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية

جدَّدت التأكيد على أنه «لا تطبيع مع إسرائيل من دون دولة»

الأنباء الكويتية: القوى السياسية أمام معضلة قانون الانتخابات وترقُّب لتنشيط لجنة «وقف النار»