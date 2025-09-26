living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 أيلول 2025

26
SEPTEMBER
2025
 النهار: "مدّ" حزبي ومدني أغرق الروشة وصخرتها... ارتدادات سلبية على السلطة ولو مرَّ القطوع

 

 

 

 


الأخبار: اللجنة الفنية تعيد احتساب تعويض نهاية الخدمة
الضمان الاجتماعي: البابازات تنتج نفسها مجددا
سلام يعتكف... ويصر على الفتنة
أوف فوق أنوف نواف
ايران تستعد للعقوبات... لا مزيد من التنازلات

 

 

 

 

الجمهورية: الحزب أضاءها وسلام نحو الاعتكاف
سلام: "الحزب إنقلب على إلتزامه

 

 

 


اللواء: بوادر أزمة سياسية بعد انتهاك اتفاق الروشة
سلام يُلغي مواعيده في السراي ويطالب بملاحقة المتورِّطين

 

 

 


البناء: ترامب يستقبل نتنياهو الاثنين للبتّ برؤيته لوقف الحرب… ويتعهد بعدم ضمّ الضفة | د. غالي من أسطول الصمود لمنصة شبكة كلنا غزة: الاثنين نصل غزة ما لم نهاجم | إحياء ذكرى نصرالله بإضاءة صخرة الروشة… وسلام يحول اعتراضه إلى أزمة

 

 

 

 

?l'orient le jour: Du Hezbollah ou de l'État, qui est vraiment tombé à Raouché 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: السعودية تعلن تحالفاً دولياً لتمويل السلطة الفلسطينية
جدَّدت التأكيد على أنه «لا تطبيع مع إسرائيل من دون دولة»

 

 

 

الأنباء الكويتية: القوى السياسية أمام معضلة قانون الانتخابات وترقُّب لتنشيط لجنة «وقف النار»

{{article.title}}
