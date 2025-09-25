living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الحزب" نظم فعالية اضاءة صخرة الروشة بصورة الشهيدين نصرالله وصفي الدين

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظم "حزب الله"، مساء اليوم، في الذكرى السنوية الأولي لاستشهاد الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في اطار الفعاليات المعلنة للمناسبة، فعالية اضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين.  

بدأت الفعالية بقدوم الزوارق البحرية من ميناء الأوزاعي ، ثم عزف النشيد الوطني فنشيد "حزب الله" من الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام المهدي ، ثم كانت مرثية السيدين مع المنشد علي الرضا دمشق.

وفي السابعة الا عشر دقائق أضيئت صخرة الروشة بالعلم اللبناني، ثم صورة السيدين وبلوغو "إنا على العهد" وإصبع السيد نصر الله. كما اضيئت الصخرة ايضا بصورة رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري. 

وكان شارك في الفعالية حشود كبيرة من المواطنين الذين بدأوا بالتوافد قبل الموعد بكثير.

وقد غص الشارع الرئيسي في الروشة بالمشاركين وامتد الى الشوارع الموازية.

وحضر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا والنائب أمين شري ونواب وشخصيات وفاعليات وقادة من مختلف الاحزاب اللبنانية.

وقال صفا في كلمة من أمام صخرة الروشة: "جايين نضوييها، وإنا على العهد يا نصر الله".

وشكر صفا قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، "للاجراءات المتخذة لحفظ الامن واتمام الفعالية".

كما توجه صفا بالشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري" الحاضر دائما معنا في كل المراحل"، وقال: "إنا على العهد وسنتابع المسيرة بقيادة الامين العام الشيخ نعيم قاسم". 

وردد المشاركون هتافات "لبيك يا نصر الله". وبثت في الاحتفالية أقوال من خطابات السيد الشهيد نصر الله ، وأبرزها مخاطبته جمهور وبيئة المقاتومة، ب"أشرف الناس وأعز الناس". 

ورفع المشاركون في المسيرة رايات المقاومة وصور الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين، مؤكدين "تمسكهم بنهج المقاومة الذي أرساه الشهيدان في مواجهة العدوان الصهيونيي على لبنان ومشاريع التطبيع في المنطقة العربية". وأكدوا أنهم "على العهد للدفاع عن لبنان، مهما بلغت التهديدات الصهيونية"، معلنين التزامهم ب"الخط المقاوم وحماية سيادة الوطن".

وشهدت الفعالية مشاركة عشرات المراكب البحرية، التي رفعت رايات المقاومة وصور الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين.

كما رفع المشاركون صور الشهيدين على صخرة الروشة، إلى جانب راية حزب الله.

وكانت تحية من المشاركين إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، 

وكانت اتخذت اجراءات أمنية مشددة أقيمت في المنطقة التي شهدت الفعالية والمناطقة المجاورة.

وفي السابع والنصف انتهت الفعالية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout