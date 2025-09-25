"حزب الله" نظم فعالية اضاءة صخرة الروشة بصورة الشهيدين نصرالله وصفي الدين صفا: إنا على العهد وسنتابع المسيرة بقيادة الشيخ قاسم

A + A -

نظم "حزب الله"، مساء اليوم، في الذكرى السنوية الأولي لاستشهاد الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في اطار الفعاليات المعلنة للمناسبة، فعالية اضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين.

بدأت الفعالية بقدوم الزوارق البحرية من ميناء الأوزاعي ، ثم عزف النشيد الوطني فنشيد "حزب الله" من الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام المهدي ، ثم كانت مرثية السيدين مع المنشد علي الرضا دمشق.

وفي السابعة الا عشر دقائق أضيئت صخرة الروشة بالعلم اللبناني، ثم صورة السيدين وبلوغو "إنا على العهد" وإصبع السيد نصر الله. كما اضيئت الصخرة ايضا بصورة رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري.

وكان شارك في الفعالية حشود كبيرة من المواطنين الذين بدأوا بالتوافد قبل الموعد بكثير.

وقد غص الشارع الرئيسي في الروشة بالمشاركين وامتد الى الشوارع الموازية.

وحضر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا والنائب أمين شري ونواب وشخصيات وفاعليات وقادة من مختلف الاحزاب اللبنانية.

وقال صفا في كلمة من أمام صخرة الروشة: "جايين نضوييها، وإنا على العهد يا نصر الله".

وشكر صفا قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، "للاجراءات المتخذة لحفظ الامن واتمام الفعالية".

كما توجه صفا بالشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه بري" الحاضر دائما معنا في كل المراحل"، وقال: "إنا على العهد وسنتابع المسيرة بقيادة الامين العام الشيخ نعيم قاسم".

وردد المشاركون هتافات "لبيك يا نصر الله". وبثت في الاحتفالية أقوال من خطابات السيد الشهيد نصر الله ، وأبرزها مخاطبته جمهور وبيئة المقاتومة، ب"أشرف الناس وأعز الناس".

ورفع المشاركون في المسيرة رايات المقاومة وصور الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين، مؤكدين "تمسكهم بنهج المقاومة الذي أرساه الشهيدان في مواجهة العدوان الصهيونيي على لبنان ومشاريع التطبيع في المنطقة العربية". وأكدوا أنهم "على العهد للدفاع عن لبنان، مهما بلغت التهديدات الصهيونية"، معلنين التزامهم ب"الخط المقاوم وحماية سيادة الوطن".

وشهدت الفعالية مشاركة عشرات المراكب البحرية، التي رفعت رايات المقاومة وصور الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين.

كما رفع المشاركون صور الشهيدين على صخرة الروشة، إلى جانب راية حزب الله.

وكانت تحية من المشاركين إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية،

وكانت اتخذت اجراءات أمنية مشددة أقيمت في المنطقة التي شهدت الفعالية والمناطقة المجاورة.

وفي السابع والنصف انتهت الفعالية.