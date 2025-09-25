رواية الاغتصاب سقطت.. اليكم الحقيقة الصادمة في جريمة الدامور!

A + A -

مع مرور نحو ثلاثة أسابيع على الجريمة التي هزّت منطقة الدامور، والتي راح ضحيتها الشاب خليل طانيوس بو مراد، بعدما أطلق النار عليه مصطفى تسابحجي، نجل المدعو صبحي تسابحجي تكشّفت معطيات صادمة قلبت المشهد رأساً على عقب.

فقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كل ما ادّعاه تسابحجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق الضحية لم يكن سوى افتراءات، حتى أنّه نفسه وقع ضحية كذبة ابنته زينب.

إذ كشفت المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ زينب اعترفت خلال التحقيقات بأنّ بو مراد لم يُقدِم على اغتصابها، وأنها اختلقت هذه الرواية بدافع عاطفي، كونها كانت مغرمة به وتريد الزواج منه. غير أنّ بو مراد لم يبادلها الشعور وحاول مراراً الابتعاد عنها، ما دفعها، في لحظة انفعال، إلى اتهامه زوراً بالاعتداء عليها.

وفي يوم حصول الجريمة، وبهدف الضغط على بو مراد للزواج منها، أخبرت زينب والدها بادعاء الاغتصاب. لم يتردّد الوالد وشقيقها في التوجّه على الفور لمواجهته، وهناك تطوّرت الأمور بسرعة إلى إقدام مصطفى على إطلاق النار الذي أردى بو مراد قتيلاً.