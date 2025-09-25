living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضّروا.. أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة اليوم!

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب قبرص يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ، وهطول أمطار متفرقة أحيانا واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى مساء اليوم الخميس، حيث يتجه شرقا وينحسر تدريجيا فيستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة وتتخطى معدلاتها يوم السبت في المناطق الجبلية والداخلية. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الجنوبية والجبلية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح شمال البلاد، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الجمعة:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية .

السبت:  

قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .

الأحد:  

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء على الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي:759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,29

-ساعة غروب الشمس: 18,30


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout