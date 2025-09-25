living cost indicators
إطلاق برنامج الأجهزة الإيطالية الموفّرة للطاقة في لبنان

اطلق المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) بالشراكة مع وزارة البيئة والأمن الطاقوي الايطالية برنامج الأجهزة المنزلية الإيطالية الموفّرة للطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق فوكو – وسط بيروت، يوم الخميس الواقع فيه 18 أيلول 2025 برعاية وحضور معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جو الصدي، ومعالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وسعادة سفير إيطاليا في لبنان السيد فابريزيو مارشيللي ورئيس المركز الدكتور جوزيف الأسد و عدد من ممثلي وسائل الاعلام.


يأتي هذا البرنامج ضمن إطار الحملة الوطنية لتوفير الطاقة في المنازل ويهدف إلى تعزيز وعي المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام الأجهزة الكهربائية الموفّرة للطاقة التي تساهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة ويساعد المواطنين في الوقت نفسه على تخفيض فاتورة الكهرباء.

يؤمّن البرنامج هبة مالية مباشرة حتى 300 دولار لكل مواطن عند شراءه أجهزة كهربائية إيطالية عالية الكفاءة تحمل شعار الحملة: “وفّر طاقة ورباح كاش”. لمزيد من المعلومات حول الية عمل البرنامج، يرجى الاطلاع على الموقع الاكتروني Save-energy-lebanon.org.lb.

فريق عمل البرنامج سيكون متواجدا في أسبوع بيروت للطاقة من ٢٤ حتى ٢٦ أيلول، متروبوليتان بالاس اوتيل، ليجيب عن أي سؤال حول البرنامج.

 

