توتال للطاقات تؤثّر على أكثر من 20200 تلميذ لبناني في مجال السلامة المروريّة منذ عام 2022

تعلن شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان عن الفرق الفائزة في برنامج VIA للعام 2025 الذي شارك فيه أكثر من 10،000تلميذ لبنانيّ من 7 مدارس

بيروت، 23 أيلول 2025 - منذ إطلاق برنامج VIA للتوعية على السلامة المروريّة في لبنان في عام 2022، أثّرت توتال للطاقات على السلوكيّات المتعلّقة بالسلامة المروريّة لدى أكثر من 20،200تلميذ تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً في جميع المناطق اللبنانيّة.

برنامج VIA التثقيفي هو مبادرة أطلقتها مؤسسة توتال للطاقات وتقوم الشركة من خلالها بالعمل مع الشباب للفت إنتباههم إلى التنقّل الآمن. وتعاونت الشركة مع الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة (ليرسا) في النسخة الرابعة من برنامج VIA، لتقديم جلسات توعية لأكثر من 10،000تلميذلبنانيّ من 7 مدارس لعام 2025.

إنّ البرنامج المؤلّف من ثلاث مراحل والممتدّ تنفيذه من نيسان حتّى آب يعتمد أساليب تعليميّة مبتكرة تسمح للتلاميذ بتعزيز وعيهم على التنقّل الآمن وتكييف سلوكيّاتهم مع بيئتهم الخاصّة. وقد تمّإختيار عشرين تلميذاً سفيراً في كلّ مدرسة، وطُلب منهم إقتراح أساليب مبتكرة لتعزيز الوعي على السلامة المروريّة بين زملائهم وداخل مجتمعهم.

برنامج منفَّذ على ثلاث مراحل:

1. مرحلة تحديد المخاطر: تحديد المخاطر الفعليّة والمتصوّرة في محيط المدرسة المعنيّة؛

2. مرحلة وضع التوصيات: وضع توصيات حول طرق تعزيز سلامة التلاميذ في تنقّلهم من وإلى المدرسة؛

3. مرحلة تنفيذ أنشطة التوعية:الترويج لأهميّة التوعية على السلامة المروريّة للتلاميذ الآخرين في المدارس.

في حفلٍ أُقيم في متحف سرسق في بيروت، أعلنت توتال للطاقات ماركتينغ لبنان عن الفرق المحليّة الأربعة الفائزة في برنامج VIAلعام 2025. وإستناداً إلى مجموعة من المعايير مثل التحليل الملموس، ووضوح التوصيات المقترحة، وجودة أنشطة التوعية المنفَّذة وتأثيرها، تمّإختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم محليّة مؤلّفة من: إلسا يزبك شارباتي، صحفيّة أولى؛ والعميد جوزاف مسلّم، رئيس شعبة العلاقات العامّة لقوى الأمن الداخلي؛ ورولان باز، مدير الصحة والبيئة والتنمية المستدامة ورئيس الأمن والإستدامة في توتال للطاقات ماركتينغ لبنان؛ وسابين سيورتينو، مستشارة التعاون والعمل الثقافي ومديرة المركز الفرنسي في لبنان؛ وكالين زغيب، رئيسة فرع التسويق والتواصل والمسؤوليّة المجتمعيّة في توتال للطاقات ماركتينغ لبنان؛والبروفيسور وسيم روفايل، عميد كليّة الهندسة والعمارة ومدير الماستر في إدارة السلامة المروريّة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت؛ وياسمين الناطور، صحفيّة.

وقد صرّح المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان، أدريان بيشونيه، بما يلي: "تعتبر توتال للطاقات أنّ تثقيف الشباب وضمان السلامة المروريّة من أهمّ أولويّاتها. على مدى السنوات الأربعة الماضية، أبدى الكثير من الشباب المبدعين إلتزاماً قويّاً وحازماً في الترويج للتنقّل الآمن من خلال أفكارهم المبتكرة. وقد ظهر نجاح برنامج VIA في لبنان بوضوح بعد أن تمكّن من التأثير على أكثر من 20،200 تلميذ. سنواصل تكريس الوقت وبذل الجهود لتثقيف جيل الشباب حول التنقّل الآمن لنضمن للمجتمع طرقات أكثر أماناً في السنوات القادمة".

كذلك، قال الشريكالمؤسسوالمدير العامفيالأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة – ليرسا،كامل إبراهيم: "نفتخر بتطبيق برنامج VIA الذي تنفّذه توتال للطاقات لتعزيز الوعي حول التنقّل الآمن للمشاة لدى تلاميذ المدارس. فنعتقد أنّ من خلال التثقيف والمشاركة الفعّالة، يمكننا الحدّ من الحوادث على الطرقات بشكل كبير وإنشاء مسارات أكثر أماناً للمشاة، لا سيّما لتلاميذ المدارس. ونقدّر شركات مثل توتال للطاقات التي تؤثّر بشكل إيجابي على المجتمع اللبناني بإعتمادها إستراتيجيّات المسؤوليّة الإجتماعيّة للشركات".



الفرق الفائزة:

فازت ثانوية الراهبات الأنطونيات مار ضومط – رومية، والكليّة الشرقيّة الباسيليّة – زحلة، وثانوية السيّدة للراهبات الأنطونيات – كفرشيما،على التوالي بالمركز الأوّل والمركز الثاني والمركز الثالثفي برنامج VIA لسفراء التنقّل الآمن لعام 2025. وتمّ منح جائزة إستحقاق لمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي – دير عمّار تقديراً لأدائهم المتميّز.

سيتأهّل الفريق الفائز بالمركز الأوّل إلى نهائيّات برنامج VIA الدوليّ من توتال للطاقات التيستُعقد في تشرين الثاني 2025. وسيسافر أعضاء الفريق الفائز إلى باريس حيث سيحظون بفرصة الإلتقاء بجهات فاعلة مختلفة في مجالَيْ التربية والسلامة المروريّة، وسيشاركون في الكثير من ورش العمل الثقافيّة والإستكشافيّة.

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل.هي شركة تابعة لشركة TotalEnergiesذات النشاطات الشاملة في مجال الطاقة وهي متواجدة في لبنان منذ العام 1951 من خلال شبكة تتجاوز 180 محطّة منتشرة في كافّة المناطق اللبنانيّة حيث 69 منها تُزوّد بالطاقة الشمسيّة كماتقومالشركة محليًا بتسويق وقود وزيوت TotalEnergies العالية الجودة.

يسعى فريق العمل إلى تطبيقالمعرفة والخبرة المكتسبتيْن من خلال نشاطات شركة TotalEnergiesوذلك في خدمة أكثر من 1070 عميل مهنيّ مع مساعدتهم في تحوّل الطاقة إلى جانب حوالى70000عميل يقصدون شبكتنا يوميّاًللاستفادة من الخدمات الشاملة التي نقدّمها إلى جانب محلات Bonjourالتي توفّر منتجات متنوّعة وعروض مستمرّة.

تسعى الشركة جاهدة إلى المساهمة في تحقيق طموح شركة TotalEnergies للوصول إلى صفر إنبعاثاتكربونيّة بحلول العام 2050، معاً مع المجتمع. فيشكّل تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحفيز حلول إدارة النفايات أولويّة في مواقعنا.

إنّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان حائزة شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001 كما تراقبسلسلة التوريد والتوزيع الكاملةفضلاً عن كونها تمتثل للمعايير الدوليّة للجودة والسلامة والإستدامة.

نبذة عن قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies

يقدّم قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies لعملائه المهنيّين والأفراد مجموعة واسعة من منتجات الطاقة وخدماتها – منها المنتجات البتروليّة والوقود الحيوي وشحن السيّارات الكهربائيّة والخدمات ذات الصلة إلى جانب الغاز للتنقّل برّاً وبحراً – لمرافقتهم أثناء تنقّلاتهم ومساعدتهم على التقليل من إنبعاثات الكربون. يزور أكثر من 8 مليون عميل يوميّاً شبكتنا المؤلّفة من 14،000 محطّة في جميع أنحاء العالم. وكوننا نحتلّ المركز الرابع عالميّاً في مجال الزيوت، نقوم بتصميم منتجات عالية الأداء للسيّارات والصناعة والقطاع البحري إلى جانب تسويقها. ولتأمين أفضل خدمة لعملائنا من الشركات نقوم بالإرتكاز على فِرَق المبيعات وشبكة خدماتنا اللوجستيّة الدوليّة وعروضنا المتنوعّة. كما نحن متواجدون في 107 بلد حيث يعمل فريقنا المؤلّف من 31،000 موظّف في خدمة جميع عملائنا.

نبذة عن شركة TotalEnergies

TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغاز الحيوي والهيدروجين منخفض الكربون والطاقات المتجدّدة والكهرباء.يعمل في الشركة أكثر من 100،000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وأكثر إستدامة. تعمل شركةTotalEnergiesفي حوالى 120 بلد وتضع التنمية المستدامة في صلب إستراتيجيّتها ومشاريعها وعمليّاتها.

