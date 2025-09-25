الجمهورية: حزب الله حيّ... واليوم أكثر حيَوية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على «حزب الله»، صدر موقف إيراني لافت في مضمونه، عبّر عنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، نفى فيه وجود طريق «مسدود بالمطلق» لإيصال الأسلحة لـ«حزب الله»، إلّا أنّه تحدّث عن وجود «صعوبات». وأكّد قاليباف «أنّ «حزب الله» حيّ، واليوم أكثر حيَوية من أي وقتٍ مضى، من حيث المعتقدات، والقدرات، والتماسك، والجوانب المادية والمعنوية، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحدّيات». وشدّد قالبياف أيضاً على أنّ «الكيان الإسرائيلي لم يتمكن أبداً من التغلّب على الحزب، على رغم من عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات».



