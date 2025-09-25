living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: مخاوف حقيقية من تدحرج الأمور نحو مفاجآت غير محمودة ومنزلقات خطيرة

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم تهدأ العاصفة السياسيّة التي أثارها الموفد الأميركي توم برّاك، بل ما زالت تأسر الأوساط الرسمية والسياسية التي تبحث على اختلاف مستوياتها عمّا يساعدها على فهم أبعاد المواقف الهجومية التي ساقها، وما يُمهّد له بالنسبة إلى المنطقة بصورة عامة ولبنان بصورة خاصة، سواء من ناحية مضمونها الفاقع في صراحته وفي وضوح الأهداف التي حدّدها، أو من ناحية توقيتها في هذه المرحلة التي تتفق القراءات والمقاربات والتحليلات السياسية على أنّها تتسمّ بخطورة غير مسبوقة، وتبدو وكأنّها مضبوطة على إيقاع متسارع بوتيرة دراماتيكية نحو متغيّرات وتحوّلات في ساحات متعدّدة.

 

المسلّم به لدى مختلف الأوساط الداخلية على اختلاف مستوياتها واتجاهاتها، هو أنّ برّاك، حدّد أجندة عمل، وما أدلى به سواء حول المنطقة ونفي وجود سلام، أو حول الجيش أو حول سلاح «حزب الله» وإعادة ترميم قدراته العسكرية والمالية، ووصفه مع إيران بالعدو ولا بُدّ من قطع رأس الأفعى، لم يأتِ به بمعزل عن الإدارة الأميركية، والشعور العام لدى هذه الأوساط، وحتى لدى مَن يُصنَّفون في خانة الحلفاء والأصدقاء للولايات المتحدة الأميركية، أشبه ما يكون بإحباط شامل غارق في بحر هائج تتلاطمه تساؤلات قلقة ومخاوف حقيقية من تدحرج الأمور نحو مفاجآت غير محمودة ومنزلقات خطيرة على كلّ المستويات، وخصوصاً على المستوى الأمني.

احتمالات ومفاجآت

الصّورة قاتمة جداً، وفق توصيف مرجع كبير، ويُؤكّد لـ«الجمهورية» أنّ «الوضع أصعب ممّا نتخيّل، فطرق الحلول مسدودة بالكامل، ولا يوجد منفذ لحلّ، أو أيّ ممّهدات لمثل هذا الحلّ، كلّ الناس انكفأت عن تقديم أيّ مساعدة حقيقية، وتُرك لبنان وحده في هذا المأزق، يبدو أنّ الحلول ليس في روزنامة الدول حالياً، وخصوصاً لدى مَن تحمّسوا لبلوغ حل في لبنان، حتى أنّ ما حُكيَ سابقاً عن حلّ سياسي محا توم برّاك أثره بالكامل، وتبعاً لذلك، وضعنا حرج جداً، ومشرّع على كلّ الاحتمالات وربما مفاجآت خطيرة، لقد وصلنا إلى منحدر لا ينقذنا منه سوى معجزة إلهية».

 


الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout