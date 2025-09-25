living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 25 أيلول 2025

25
SEPTEMBER
2025
النهار: جلسة تشريعية الاثنين تسعّر الخلاف الانتخابي إيران تسند "الحزب" عشية ذكرى نصرالله

 

 

 

 

 

الأخبار: التدقيق الجنائي في "الإعتماد المصرفي"
إساءة إستخدام التعميم 151 وتحويلات مشبوهة إلى أرمينيا
سلام ينتقل إلى مرحلة إثارة الفتنة
قصة إضمحلال الضفة

 

 

 

 

الديار: لبنان في عين العاصفة: تهديدات أميركية بـ«نزع السلاح» أو الحرب
ماكرون: سننظم مؤتمرًا لإعادة إعمار لبنان
قانون تصويت المغتربين يفجّر مواجهة جديدة داخل المجلس

 

 

 


البناء: العرب والأتراك جدّدوا في نيويورك ثقتهم بترامب… وويتكوف لحل قريب في غزة | اليمن يستهدف إيلات والحصيلة 50 إصابة منها 3 خطرة… وذعر في مدن الكيان | أسطول الصمود يقترب وجيش الاحتلال يتحرّش… وسفن إيطالية وإسبانية تواكب

 

 

 

 

اللواء: تفهُّم أميركي - فرنسي لخطَّة حصر السلاح.. وروبيو تجاوز كلام براك
جلسة نيابية حامية الإثنين.. واتصال بين برِّي وسلام يكرِّس هيبة الدولة وحرية التعبير

 

 

 

 

l'orient le jour: Berry impose encore une fois sa volonté : le vote des expatriés ne sera pas débattu lundi

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعد بـ«حل جيد للجميع» وماكرون يكشف تفاصيل خطته بغزة
تأكيد عربي - إسلامي على ضرورة إنهاء الحرب ورفض التهجير

 

 

 


الأنباء الكويتية: دعا العالم من نيويورك إلى «عدم ترك لبنان».. والسفير السعودي: المملكة تشدد على ضرورة الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه
عون أبرزَ جهود الحكومة لتثبيت وقف إطلاق النار ولو من جانب واحد

