عناوين الصحف ليوم الخميس 25 أيلول 2025

النهار: جلسة تشريعية الاثنين تسعّر الخلاف الانتخابي إيران تسند "الحزب" عشية ذكرى نصرالله

الأخبار: التدقيق الجنائي في "الإعتماد المصرفي"

إساءة إستخدام التعميم 151 وتحويلات مشبوهة إلى أرمينيا

سلام ينتقل إلى مرحلة إثارة الفتنة

قصة إضمحلال الضفة

الديار: لبنان في عين العاصفة: تهديدات أميركية بـ«نزع السلاح» أو الحرب

ماكرون: سننظم مؤتمرًا لإعادة إعمار لبنان

البناء: العرب والأتراك جدّدوا في نيويورك ثقتهم بترامب… وويتكوف لحل قريب في غزة | اليمن يستهدف إيلات والحصيلة 50 إصابة منها 3 خطرة… وذعر في مدن الكيان | أسطول الصمود يقترب وجيش الاحتلال يتحرّش… وسفن إيطالية وإسبانية تواكب

اللواء: تفهُّم أميركي - فرنسي لخطَّة حصر السلاح.. وروبيو تجاوز كلام براك

جلسة نيابية حامية الإثنين.. واتصال بين برِّي وسلام يكرِّس هيبة الدولة وحرية التعبير

l'orient le jour: Berry impose encore une fois sa volonté : le vote des expatriés ne sera pas débattu lundi



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعد بـ«حل جيد للجميع» وماكرون يكشف تفاصيل خطته بغزة

تأكيد عربي - إسلامي على ضرورة إنهاء الحرب ورفض التهجير



الأنباء الكويتية: دعا العالم من نيويورك إلى «عدم ترك لبنان».. والسفير السعودي: المملكة تشدد على ضرورة الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه

عون أبرزَ جهود الحكومة لتثبيت وقف إطلاق النار ولو من جانب واحد