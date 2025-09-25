اللواء: التحضيرات بدأت في الروشة لأحياء ذكرى ارتقاء نصر الله وصفي الدين

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

افيد انه بدأت التحضيرات في الروشة لأحياء ذكرى ارتقاء الأمينين العامين لـ«حزب الله» الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين،مساء اليوم الخميس. وتمّ تركيب الإنارة والصوتيات في المنطقة.



وذكرت مصادر متابعة ان القوى الأمنية ستنتشر اعتباراً من اليوم في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم الرئيس سلام حول منع استعمال الأماكن العامة دون ترخيص.

وأكدت ان ثمة تدابير صارمة من القوى الأمنية لمنع أي خرق، مشيرة الى ان عناصر مكافحة الشغب ستتواجد في المكان للحؤول دون مخالفة القانون.



كما افيد مساء أن الرئيس سلام اتصل بالرئيس بري وشرح له أن إضاءة صخرة الروشة بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة بيروت، ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات، مضيفة أن بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام. ما أدّى إلى تسوية تضمن الإلتزام بمضمون تعميم رئيس الحكومة بشأن احتفال صخرة الروشة.



في الموازاة، أفادت معلومات ان نائبي حزب الله الدكتور ابراهيم الموسوي وامين شري زارا وزير الداخلية احمد الحجار للتفاهم معه على صيغة احياء المناسبة، وبأن جمعية مقربة من حزب الله تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لإحياء ذكرى الامينين «وبناء عليه حفاظا على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الإذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعرقلة عدم السير والحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم إنارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها وذلك بناء على التعميم الصادر عن الرئيس نواف سلام».



واعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان ، انه «لم يصدر أي بيان عنها حول النشاط المقرر إقامته يوم غد في الروشة». وذلك بعد تردد معلومات عن صدور بيان يعلن الغاء الفعالية.