هذا ما قاله ناجي حايك عن الدولة الفلسطينية والسلاح في لبنان... وهناك استهداف للتيار في الإدارة!

24
SEPTEMBER
2025
أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك أن الدولة الفلسطينية أمر لا بد منه لتحقيق العدالة والوصول إلى حل سلمي في المنطقة، لافتاً إلى أنَّ الشعب الفلسطيني الذي تعذّب يستحق أن يكون له دولة.
وقال حايك في مقابلة على otv إن الوسيلة الوحيدة لردع إسرائيل حالياً هو أن يكون هناك توافق دولي مع لبنان. وأوضح أنه لا يمكن القبول بأن يكون هناك ثمن سياسي لسلاح حزب الله في الداخل اللبناني.
وكشف حايك أنَّ هناك مسؤولاً أميركياً هو ستيف سايمون ذات علاقة بالأمن القومي وزار سوريا، أجرى تقييماً منذ فترة وخلص في مقال له إلى ضرورة أن ينشأ نظام فدرالي في سوريا.

ولفت إلى أن العلاقة بين التيار الوطني الحر والسعودية مفتوحة ب"الأوتسترادات"، مشيراً في ملف آخر إلى أن هناك استهدافاً للموظفين المقربين التيار الوطني الحر في الإدارة اللبنانية، وإلى أن قطع الأرزاق أمر غير لائق. وقال إن المدير السابق لمياه بيروت وجبل لبنان جان جبران مثلاً تصرف في الإدارة وفق ما أملته عليه مناقبيته ولم يتعامل بمنطق الإقصاء.

