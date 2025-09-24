على الرغم من كل شيء... هل سيتمّ إضاءة صخرة الروشة؟

A + A -

في المعلومات، أن "الحزب"، وتحت اسم "الجمعية اللبنانية للفنون" حصل من محافظ بيروت مروان عبود على إذن بالتجمّع في الروشة غداً الخميس 25 أيلول 2025 من دون إنارة الصخرة وذلك بتعهّد من المنظّمين. وبالتالي، فإنّ طلب الترخيص للتجمّع الذي قدمته الجمعية، لم يتضمّن أيّ طلب يتعلق بإنارة صخرة الروشة بصورة السيدين نصرالله وصفي الدين، وتم التعهد بعدم إنارة الصخرة. علماً أن وفداً من "الحزب" التقى يوم أمس وزير الداخلية أحمد الحجار.

وفيما أخذ حدث الروشة منحى تصاعدياً، مع توارد معلومات أمنية عن أن انتشاراً كبيراً سيُنفذ غداً في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لقمع كل مخالفة للقوانين وللتعميم الذي وضعه رئيس الحكومة نواف سلام، عُلم ان الاتصالات بدأت منذ يوم أمس على عدة محاور، الضاحية، عين التينة، السراي، اليرزة، للوصول إلى مخارج معيّنة تحفظ "هيبة المناسبة".

وفي معلومات لـ"النهار"، فإنّ "حزب الله" يواصل استعداداته لنشاط يوم غد، وهو، رغم كل الاتصالات، يصرّ على عدم التراجع وعلى الالتزام بجدول البرنامج الذي تم توزيعه، والذي يتضمن إضاءة صخرة الروشة بصورتي أمينيه العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وللمناسبة، أصدرت العلاقات الإعلامية" في "حزب الله" بياناً اليوم أكدت فيه أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن نشاط في الروشة غداً. في إشارة إلى إلغاء فعالية الغد.

وبالتالي، يقول مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ"النهار"، فإنّ "البلبلة حول الموضوع أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها وهمي ومن نسج الخيال، وستشهد صخرة الروشة حضوراً لافتاً لعشاق ومحبي الشهيد السيد حسن نصر الله قُدّس سرّه، وإن المصطادين في الماء العكر لم ولن ينجحوا في الفتنة".