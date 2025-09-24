بالصورة- "أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة..!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوفَيْن

ب. م. (مواليد عام 1994، لبنانيّة)

ع. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)

لقيامهما بالاشتراك مع شخص آخر باستدراج ضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إيهامهم بتوفير إحدى الأميرات منحًا ماليّة كبيرة لهم. حيث يقوم الثالث المتواري عن الأنظار حاليًّا بالاتّصال بالضحايا مُدّعيًا أنه الأميرة، ويطلب منهم تأمين مبلغ ماليّ وإجراء بعض المعاملات الإداريّة للحصول على هذه المنحة. عندها، يقوم الشّخصان المذكوران باستيفاء المبلغ المتّفق عليه، ويتواريان عن الأنظار

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتّصال بقسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرّقم: 422965-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.