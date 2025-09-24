living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 أيلول 2025

24
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

اللواء: أسرار

لغز
بدأ أصحاب المولِّدات العاملة في بيروت بتركيب عدَّادات، لكن المشكلة هي في التحايل على القانون، ما لم تكن هناك مراقبة حاسمة لجهة التسعيرة..

 

 

 

همس
حسب المعلومات من مصادر «الميكانيزم» أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي إعتبرا أن المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح تبدأ من شرق لبنان بعد الجنوب!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول دبلوماسي مخضرم إنه لا يوافق الذين يقولون إن كلام توماس برّاك وكلام بنيامين نتنياهو يعبر عن الشعور بالقوة وعدم الاكتراث بالقواعد الدبلوماسية في الخطاب فيقول نتنياهو إنه يعمل لـ”إسرائيل” الكبرى ولا يراعي حلفاء واشنطن من العرب ويتحدّث برّاك بكل فجاجة عن الجيش اللبناني وعن بقاء “إسرائيل” في الأرض اللبنانية بدعم أميركي وعن اهتمام أميركي بتصفية حزب الله لا بتطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701. ويشرح الدبلوماسي موقفه بالقول لو كانت لدى نتنياهو وبرّاك القدرة على تحقيق هذه الأهداف لأمكن فهم هذه الفظاظة، لكن هذا الكلام يُقال وأميركا تخشى دخول حروب البر وقد قدّمت في فشلها أمام اليمن مثلاً لحدود قوتها و”إسرائيل” تقدّم في غزة نموذج هلاك جيشها البرّي بقدر ما تقدم وحشية قدرتها على القتل والتدمير. وفي مثل هذه الحالات تمثل التصريحات الفظّة غباء وجهلاً بقواعد الحرب ووقاحة تنسف التحالفات وتستنفر العداوات وربما تنتج متغيّرات يصعب التعامل معها بلا تحقيق أي إنجازات.

 

كواليس

قال مسؤول أممي إن ما ينتج عن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يتجاوز حدود قدرة السياسة على التفسير. فالأمر تيار عاطفيّ جارف عنوانه كراهية “إسرائيل” والسعي لعقابها والتعاطف مع مظلوميّة الفلسطينيين وحقهم بالوطن. وهذا التيار العاطفي شعبيّ أولاً وفي الغرب خصوصاً، ويجرف الحكومات رغم إرادتها وفوق قدرتها على السيطرة، وهذا المسار الاحتفالي إعلان عالمي غير سياسي لانتصار الفلسطينيين وهزيمة واشنطن وتل أبيب، حيث لا العقوبات ولا الإغراءات تجدي في فرملة اندفاعة حكومات تعتبرها واشنطن تابعة لها وتراها “إسرائيل” حليفاً موثوقاً. وقال المسؤول الأممي إن هناك أمماً متحدة تمّ بناؤها في شوارع العالم هي مَن اتخذ القرار ومنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّمت أجهزة الصوت وصور الزعماء بصفتهم الناطقين بلسان شعوبهم رغماً عنهم، لكن بعضهم تلبّس الدور وتفاعل كما يحدث عادة مع الممثلين في المسرح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout