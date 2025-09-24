الشرق الأوسط السعودية: جعجع: حزب الله يعرقل قيام الدولة

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: ثائر عباس-

حمّل رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، «حزب الله» مسؤولية «عرقلة قيام الدولة».

وقال جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «ترتيب أمورنا يسير بالاتجاه الصحيح، لكن ليس بالسرعة اللازمة»، منتقداً «(حزب الله) وما تبقى من محور الممانعة؛ لأنه يعارض بشدة تطبيق القرارات الحكومية، إلى حد التهديد بحرب أهلية، و(يهدد) باستعمال العنف في حال استمرت الدولة بخطة حصرية السلاح».

ورأى أن «تأخير عملية جمع السلاح يؤخّر قيام دولة فعلية، ويؤخّر النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار»، مستنتجاً أن «بقاء الحزب كما هو، لا يفيد لبنان ولا بيئته الحاضنة».

وتابع جعجع أن تمسّك الحزب بسلاحه «عامل إضافي في المعادلة الداخلية والإيرانية». وأشار إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بوجود في لبنان، وهو العامل الإقليمي الأهم.

وحول ربط حصر السلاح بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قال جعجع إن ذلك «لغط آخر»؛ لأن خطة الحكومة وبناء البلد لا علاقة لهما بما تقوم به إسرائيل؛ فالوضعية الحالية هي أكثر ما يناسبها لأنها تمنحها ذريعة لحرية التحرك في الأجواء اللبنانية واستهداف ما تراه مناسباً، مشيراً إلى أن «العالم يستنكر ما يحصل في غزة. ولا أحد يستنكر ما يحصل في لبنان».