شو الوضع؟ القلق من تصعيد الإعتداءات الإسرائيلية مستمر... بري يدعو الدولة والحكومة للتحرك إزاء تصريح براك وعون يلتقي روبيو

A + A -

التطمينات من هنا وهناك وخاصة من مصادر دبلوماسية غربية، لا تلغي قلق اللبنانيين. فمطامع بنيامين نتنياهو التي تدفعه إلى شن الحروب وفق توقيته السياسي الخاص، هي التي تبقى الصاعق لتفجير الوضع والذهاب إلى تصعيد جديد لا أحد يعرف مداه. من هنا يبقى التجهز لأي اعتداء إسرائيلي طبيعياً لدى اللبنانيين، إلى أن تتضح معالم التحرك الإسرائيلي والرؤية الأميركية، خاصة بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدائرة حالياً في نيويورك.

في هذا الوقت لفت تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رد فيه على تصريحات توم براك، وهو أول رد فعل لبناني رسمي حتى الساعة. فقد شدد بري على أنه في "انتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله".

ولفت تأكيد بري في الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية، على أن الجيش اللبناني، قائدا وضباطا ورتباء وجنودا، وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوانٍ يستهدف لبنان". وشدد بري على أن الجيش "لن يكون أبداً حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين".

وفي نيويورك سُجلت سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية جوزاف عون مع مسؤولين أميركءين، أبرزها مع وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو. وقد طلب عون من روبيو "مساعدة الولايات المتحدة الاميركية على تأكيد التزام اسرائيل بمضمون اعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته".

على خط داخلي آخر، تبقى الأنظار متوجهة إلى مصير النقاش حول قانون الإنتخاب، مع تصاعد التسريبات والتلويح بتأجيل أو تمديد، تتعدد ذرائعه كما العادة.