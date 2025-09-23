لحوم وبقايا دجاج فاسدة... والمتورطون في قبضة الأمن!

A + A -

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها، ومنها الجرائم المتعلّقة بالأمن الغذائي، على جميع الأراضي اللّبنانية.

بتاريخ 22-09-2025، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، مسلخًا في بلدة تربل البقاعيّة، حيث عثرت على كميّة كبيرة من لحوم الدّجاج (عظام، جلود، رِقاب، وفضلات دجاج) تفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية والبيئيّة. وقد أوقفت المفرزة /6/ أشخاص، وهم:

- ر. خ. (مواليد عام 1983، لبنانيّة)

- ع. س. (مواليد عام 1970، لبناني)

- هـ. ش. (مواليد عام 1975، لبناني)

- ف. ع. (مواليد عام 2006، سوري)

- م. م. (مواليد عام 2001، سوري)

- أ. خ. (مواليد عام 2011، سوري)

وضبطت عناصر المفرزة سيارَتَين ودرّاجة آليّة، وكميّات كبيرة من لحوم الدّجاج المفرومة داخل المسلخ بهدف طحنها وخلطها ليُصار إلى تحويلها إلى كُتَل كبيرة من الدّجاج على شكل مكعّبات، لإدخالها إلى السّوق الاستهلاكية المحلّية. وقد حاول بعض العمال التّخلّص منها ورميها في مزرعة مجاورة.

تمّ ختم المسلخ بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، والتّحقيقات مستمرّة بإشراف القضاء المختص.