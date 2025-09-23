living cost indicators
فضيحة المسلخ: عظام وجلود.. في المرتديلا

عطفًا على البيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 22/09/2025 بشأن المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة في مسلخ سوداف – تربل، تفيد المصلحة بما يلي:

عملاً بإشارة النيابة العامة الاستئنافية، تم توقيف ستة أشخاص من العاملين في المسلخ، وجرى التوسع بالتحقيقات، حيث تبيّن أن مسحوق العظام والجلود الذي يتم تجهيزه في المسلخ يُباع إلى بعض مصانع المرتديلا في منطقة شتورا.

وكانت هذه الإجراءات قد انطلقت بعد مخابرة سعادة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الذي كلف قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي باتخاذ التدابير اللازمة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية بتنفيذها تحت إشراف القضاء المختص، وتم ضبط المواد المخالفة وفتح تحقيق شامل.

إن المصلحة إذ تؤكد متابعتها الحثيثة لهذه القضية، تدعو الجهات المعنية إلى التشدد في الرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذا المسلخ، صونًا للصحة العامة وحمايةً للبيئة، ومنعًا لتكرار مثل هذه المخالفات التي ترقى إلى مستوى الجرائم البيئية والصحية.

