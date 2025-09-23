living cost indicators
واشنطن تلاحق علي قصير... مَن هو؟

23
SEPTEMBER
2025
عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 10,000,000 دولار أميركي مقابل أي معلومات تؤدي إلى عرقلة الآليات المالية لحزب الله.

وتشير الوثائق إلى أن علي قصير يشغل منصب ممثل حزب الله في إيران، ويعدّ الوسيط الرئيسي للأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. كما أنه ابن شقيق محمد قصير، ويعمل معه مباشرة في تيسير العمليات المالية عبر سلسلة شركات وصفقات تجارية مع ربط شبكات الشحن وتمويل النفط.

وبحسب معلومات صحافية، يشغل علي قصير أيضًا منصب العضو المنتدب لشركة "تلاقي" التي تُعرَف كشركة واجهة تُستخدم لتمويل شحنات نفط لصالح فيلق القدس، ويتولى تكليف السفن بتسليم الشحنات ووضع تسويات مالية وتفاوض على أسعار البيع.

كما أشرف على مفاوضات متعلقة بشحنة نفط عبر ناقلة "أدريان داريا 1" وإمدادات نفطية إيرانية إلى سوريا باسم شركة "حقول بحرية ش.م.ل." اللبنانية. وتضمن نشاطه كذلك محاولات لتيسير صفقات بيع صلب بقيم مالية كبيرة.

وفي 4 أيلول 2019، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية علي قصير "كإرهابي عالمي" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة. ونتيجة لذلك، حُظرت ممتلكاته الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وتُمنَع التعاملات الأميركية معه، مع إمكانية انطباق مسؤولية جنائية على من يقدم دعمًا ماديًا أو يخطط لتقديمه لحزب الله، المصنف "منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة.

ويُذكر أن تقديم معلومات إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة يخضع لشروط وإجراءات رسمية تحدّدها السلطات المسؤولة، وتستفيد منها جهات التحقيق المختصة المعنية بمتابعة شبكات التمويل والالتزام بالعقوبات الدولية.

