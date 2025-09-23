معلومات خطيرة لموفد غربي حل ضيفاً في بيروت لساعات!

A + A -

كشفت اوساط لبنانية ان موفدا غربيا حل ضيفا في بيروت لساعات بعيدا عن الاعلام، ابلغ شخصية رفيعة التقاها، بمعلومات خطيرة عما يجري التحضير له، في غضون اسابيع قليلة، بعدما تكون تل ابيب قد انجزت عملية غزة، وتم توقيع الاتفاق الامني مع سوريا، متحدثا عن عمليات عسكرية واسعة النطاق على الساحة اللبنانية، تتزامن مع ضغط اقتصادي غير مسبوق، ملمحا الى حصار بحري وجوي اسرائيلي.

وكشفت الاوساط لـ"الديار" ان اخطر ما في كلام الضيف تاكيده ان تل ابيب ابلغت واشنطن رفضها الكامل لان تستفيد السلطة القائمة حاليا من أي تغيير في توازنات القوى التي قد تنتج عن عمليتها في لبنان، وبالتالي ثمة مخاوف كبيرة من وجود ضمانات اميركية لاسرائيل تسمح بتغيير الواقع السياسي الداخلي اللبناني.