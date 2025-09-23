نائب في "الحزب": لا أحد يستطيع نزع السلاح!

A + A -

أكد النائب حسن عز الدين، أن "هذا العدو الذي يستهدف البشر والحجر معاً، يستهدف كل شيء متفلتاً من كل شيء، فلا يؤمن جانبه، ولذلك نحن من هنا بهذا الفعل الرياضي نوجه رسالة إلى العالم كله ليعلموا أننا هنا رغم كل الدمار والعدوان والاعتداءات التي يمارسها هذا العدو، والذي لن يستطيع أن يكسر إرادتنا أو يقتلعنا من أرضنا، أرض الآباء والأجداد التي عشنا فيها، وتربينا فيها، وزرعنا فيها شجرة الزيتون وشتلة التبغ، أرض الوطن التي سنحميها بدمائنا ودماء شهدائنا".

وخلال افتتاح بلدية برج قلاويه التعبئة الرياضية دورة الشهيد الأسمى، شدد النائب عز الدين على أن "المقاومة التي انتمينا إليها لن تنكسر، وهي مقاومة الدفاع عن الوطن وعن الأهل والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها، فهي متجذرة في هذه الأرض، وأهلها وبيئتها وشعبها متمسكون بإرادتهم ومتمسكون بسلاح المقاومة الذي يعتبرونه السلاح الذي يحمي لبنان، والذي يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن أنفسهم".

وختم النائب عز الدين: "نقول لأميركا ولإسرائيل ولأدوات الداخل الذين يراهنون على نزع هذا السلاح، أنتم واهمون ولا تدركون أو تعرفون حقيقة هذه الإرادة التي يتمتع بها أبناء أهل الجنوب على مستوى طوائفهم ومختلف مذاهبهم، فهؤلاء يشكلون الحصن الحصين للدفاع عن لبنان".