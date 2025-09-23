living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما الدوافع الحقيقية لمبادرة الحزب حيال الرياض؟

23
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عماد مرمل -

الدعوة التي وجّهها الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى السعودية لفتح صفحة جديدة بين الجانبَين، شرّعت الباب أمام سَيل من التحليلات والاستنتاجات، التي ارتكزت في غالبيّتها على أحكام مسبقة... فما هي حقيقة الدوافع الكامنة خلف مبادرة قاسم في اتجاه الرياض؟

ضمن إطار ردود الفعل «النمطية»، اعتبر خصوم «حزب الله» أنّ موقف قاسم يعكس ضعف «الحزب» في هذه المرحلة وإخفاق خياراته الإقليمية واضطراره إلى التراجع عنها، تحت تأثير الخلل في موازين القوى لغير مصلحته. وهناك من أخذته تفسيراته إلى تجريد مبادرة قاسم من أي بُعد لبناني أو عربي، وإدراجها حصراً في سياق التعبير عن سياسات إيران ومصالحها.

أمّا العارفون ببواطن قرار الإنفتاح على الرياض في هذا التوقيت، فيهزأون من النظريات التي أطلقتها بعض الشخصيات والقوى الداخلية في معرض تفسيرها لحَيثيات هذا القرار ومعانيه، مؤكّدين أنّ العوامل التي حفّزت قاسم على مدّ اليد نحو السعودية لا علاقة لها بكل الفرضيات «المعلّبة» والمتداولة في أوساط خصوم «الحزب».

ويلفت القريبون من كواليس «الحزب»، إلى أنّ ما يجري في المنطقة كان السبب الأساس خلف دعوة قاسم الرياض إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة، وذلك على قاعدة تحسين شروط مواجهة الخطر العابر للحدود، والمتمثل في تفاقم العدوانية الإسرائيلية وتجاوزها لكل المحرّمات السياسية والحرمات الجغرافية.

ووفق العارفين، فإنّ الضربة الإسرائيلية التي تعرّضت لها الدوحة، تردّدت أصداؤها بقوة لدى «حزب الله»، الذي تعامل مع هذا الإعتداء انطلاقاً من كونه تحوّلاً استراتيجياً يعكس، إلى جانب ما تتعرّض له دول سوريا وفلسطبن واليمن ولبنان، حجم الخطورة التي بات يُشكّلها المشروع الإسرائيلي على مجمل المنطقة بعنوان «إسرائيل الكبرى».

بناءً عليه، اعتبر قاسم أنّ اللحظة الراهنة هي المناسِبة لمحاولة تجاوز التناقضات الثانوية وتحصين الصفوف في مواجهة طموحات بنيامين نتنياهو واليمين المتطرّف، اللذين سبق لهما أن هدّدا الأمن القومي للسعودية نفسها، عندما اقترحا سابقاً نقل الفلسطينيِّين إلى أراضيها.

ويُشير المطلعون على حيثيات موقف قاسم، إلى أنّ الظروف التي أدّت إلى احتدام الخصومة بين «الحزب» والمملكة السعودية تغيّرت، «إذ من المعروف أنّه كان هناك ملف ينطوي على حساسية فائقة لدى الرياض، ودفعها إلى التصعيد ضدّ «الحزب»، وهو تدخّله في حربَي سوريا واليمن، أمّا حالياً فقد انتفى هذا السبب مع تبدّل الوضع السوري نتيجة سقوط نظام بشار الأسد وصمود الهدنة في اليمن وفتح خطوط ديبلوماسية بين حركة أنصار الله والرياض».

وبينما يروّج بعض الداخل لفكرة أنّ المملكة معنية فقط بالتواصل مع الدولة اللبنانية وليس مع أحزاب وجهات سياسية، يلفت القريبون من «الحزب» إلى أنّ أصحاب هذا الطرح هم أنفسهم تربطهم علاقات وثيقة بالرياض، ويلتقون مسؤوليها وموفديها ويتصرّفون على أساس أنّهم حلفاء وأصدقاء لها، وليس أدلّ إلى ذلك من اللقاءات التي تجمع هؤلاء بالموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان خلال زياراته للبنان، والتي لا تنحصر في لقاء المسؤولين الرسميِّين.

ومن ضمن مفاعيل انفتاح «حزب الله» على السعودية، وفق رأي المحيطين به، الانعكاس الإيجابي المفترض على البيئة السنّية في لبنان وعلى العلاقة بينها وبين المكوّن الشيعي، خصوصاً بعدما أدّت قرارات الحكومة في 5 و7 آب إلى توتر داخلي.

ويُرجّح المواكبون لمبادرة «الحزب» حيال الرياض، أن لا تكون طهران بعيدة منها، وهي ربما ساهمت في إيجاد بيئة مؤاتية لها عبر الديبلوماسية الناشطة مع الرياض، «لكن ليس مؤدّى ذلك أنّ خيار الإنفتاح على السعودية هو إيراني المنشأ، بل الأصح أنّه وليد اقتناع قيادة الحزب بالتنسيق مع طهران»، كما يؤكّد هؤلاء.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout