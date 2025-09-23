living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - إسرائيل تعيد صياغة معادلة الجنوب

23
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


يبدو السلوك الإسرائيلي الأخير عند الحدود خطوة متقدمة في إطار استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل معادلة الجنوب. فمحاولة تثبيت نقاط عسكرية جديدة داخل الأراضي اللبنانية ليست مجرد تحرك ميداني بل مشروع سياسي ـ أمني متكامل.

١-عسكرياً، تسعى إسرائيل إلى خلق شريط مراقبة فعّال يمنحها هامشاً أوسع للتحكم بالميدان ويقيّد حركة حزب الله، بما يعيد إلى الأذهان تجربة “المنطقة الأمنية” القديمة ولكن بصيغة أكثر مرونة تتناسب مع اللحظة الراهنة.

٢-سياسياً، يشكل التمدد خرقاً فاضحاً للقرار 1701 وللخط الأزرق، علماً أن إسرائيل تراهن على انشغال العالم بأزمات أخرى، وعلى ضعف الموقف الرسمي اللبناني المتآكل بفعل الانقسام الداخلي، لتبقي ردود الفعل في إطار البيانات الرمزية.

٣-إقليمياً، يتصل هذا المسعى بمبدأ “الضغط المركّب” الذي تعتمده تل أبيب ضد "محور الممانعة"، حيث يصبح الجنوب ورقة تفاوضية ضمن الحسابات الأوسع المرتبطة بالملف الإيراني وبميزان الردع في المنطقة.

٤-أما داخلياً، فيضع التطور لبنان أمام تحدي الحفاظ على السيادة بأدوات محدودة التأثير، وسط خشية من أن يتحول الواقع المفروض إلى خطوط تماس دائمة.

بذلك، يتضح أن إسرائيل لا تختبر حدودها مع لبنان فحسب، بل تسعى إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة قد تفتح الباب أمام جولة تصعيد إقليمي لا يمكن التنبؤ بمساراتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout