خاص - إسرائيل تعيد صياغة معادلة الجنوب

يبدو السلوك الإسرائيلي الأخير عند الحدود خطوة متقدمة في إطار استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل معادلة الجنوب. فمحاولة تثبيت نقاط عسكرية جديدة داخل الأراضي اللبنانية ليست مجرد تحرك ميداني بل مشروع سياسي ـ أمني متكامل.



١-عسكرياً، تسعى إسرائيل إلى خلق شريط مراقبة فعّال يمنحها هامشاً أوسع للتحكم بالميدان ويقيّد حركة حزب الله، بما يعيد إلى الأذهان تجربة “المنطقة الأمنية” القديمة ولكن بصيغة أكثر مرونة تتناسب مع اللحظة الراهنة.



٢-سياسياً، يشكل التمدد خرقاً فاضحاً للقرار 1701 وللخط الأزرق، علماً أن إسرائيل تراهن على انشغال العالم بأزمات أخرى، وعلى ضعف الموقف الرسمي اللبناني المتآكل بفعل الانقسام الداخلي، لتبقي ردود الفعل في إطار البيانات الرمزية.



٣-إقليمياً، يتصل هذا المسعى بمبدأ “الضغط المركّب” الذي تعتمده تل أبيب ضد "محور الممانعة"، حيث يصبح الجنوب ورقة تفاوضية ضمن الحسابات الأوسع المرتبطة بالملف الإيراني وبميزان الردع في المنطقة.



٤-أما داخلياً، فيضع التطور لبنان أمام تحدي الحفاظ على السيادة بأدوات محدودة التأثير، وسط خشية من أن يتحول الواقع المفروض إلى خطوط تماس دائمة.



بذلك، يتضح أن إسرائيل لا تختبر حدودها مع لبنان فحسب، بل تسعى إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة قد تفتح الباب أمام جولة تصعيد إقليمي لا يمكن التنبؤ بمساراتها.