عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 أيلول 2025

الأخبار: "الأخبار" تنشر تفاصيل التدقيق: شبهات حول 142 ميلون دولار

كيف خدع خليفة المساهمين والزبائن؟

عودة التهديد بتالاحرب

الجمهورية: لبنان يعتبر مواقف برّاك غير لائقة

الحكومة تقرر تحسينات للعسكريين



النهار:

تصريحات مباغتة لبرّاك: لبنان يتكلم فقط! تعميم متشدد لسلام حول استباحة المعالم

اللواء: إقرار موازنة انتقالية بلا ضرائب وتحسين الجباية لتصحيح الرواتب

برّاك يفتح الطريق لتوسيع العدوان الإسرائيلي.. وحزب الله يصرُّ على احتفال الروشة



البناء: يوم لفلسطين في نيويورك: دول العالم تعزل الكيان وكلمة السر دولة فلسطين | جلسة «حل الدولتين»: محاكمة جرائم الاحتلال في غزة ودعوات لوقف الحرب | برّاك يُشرّع بقاء الاحتلال للقضاء على حزب الله… ورعد: المقاومة تعافت



l'orient le jour: L'heure de la troisième République a-t-elle sonné ?

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إرادة دولية لإنصاف «الحق الفلسطيني» ووقف الحرب

دعوة سعودية إلى اغتنام «فرصة تاريخية»... واعتراف فرنسي بالدولة... وتعهدات فلسطينية بالإصلاح

الأنباء الكويتية: المعادلة الإسرائيلية تبقي لبنان تحت الحرب

عون التقى رجال أعمال لبنانيين في نيويورك وإجراءات أمنية في بيروت