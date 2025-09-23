living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 أيلول 2025

23
SEPTEMBER
2025
الأخبار: "الأخبار" تنشر تفاصيل التدقيق: شبهات حول 142 ميلون دولار
كيف خدع خليفة المساهمين والزبائن؟
عودة التهديد بتالاحرب

 

 

الجمهورية: لبنان يعتبر مواقف برّاك غير لائقة
الحكومة تقرر تحسينات للعسكريين

 

 


النهار:
تصريحات مباغتة لبرّاك: لبنان يتكلم فقط! تعميم متشدد لسلام حول استباحة المعالم

 

 

اللواء: إقرار موازنة انتقالية بلا ضرائب وتحسين الجباية لتصحيح الرواتب
برّاك يفتح الطريق لتوسيع العدوان الإسرائيلي.. وحزب الله يصرُّ على احتفال الروشة

 


البناء: يوم لفلسطين في نيويورك: دول العالم تعزل الكيان وكلمة السر دولة فلسطين | جلسة «حل الدولتين»: محاكمة جرائم الاحتلال في غزة ودعوات لوقف الحرب | برّاك يُشرّع بقاء الاحتلال للقضاء على حزب الله… ورعد: المقاومة تعافت

 


l'orient le jour: L'heure de la troisième République a-t-elle sonné ?

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: إرادة دولية لإنصاف «الحق الفلسطيني» ووقف الحرب
دعوة سعودية إلى اغتنام «فرصة تاريخية»... واعتراف فرنسي بالدولة... وتعهدات فلسطينية بالإصلاح

 

 

الأنباء الكويتية: المعادلة الإسرائيلية تبقي لبنان تحت الحرب
عون التقى رجال أعمال لبنانيين في نيويورك وإجراءات أمنية في بيروت

