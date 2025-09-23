الأنباء الكويتية: "الثنائي" يحارب على محورين اثنين... التفاصيل

A + A -

الأنباء الكويتية: ذكرت مصادر سياسية لـ«الأنباء» ان «الثنائي الشيعي يحارب على محورين اثنين: الأول موضوع السلاح ورفض تسليمه في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، والثاني هو موضوع الانتخابات النيابية، لجهة التمسك بالقانون الحالي والذي ينص على اقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج، وإبعاد أصواتهم عن الداخل لما قد تحدث من فوارق في الحواصل الانتخابية.

ويقابل ذلك برفض واسع من قوى وأحزاب تطالب بتعديل القانون للمساواة بين المغتربين والمقيمين، من دون ان يشكل الأمر خطرا على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد بعد نحو ثمانية أشهر، غير ان المصادر لا تستبعد التوصل، وفي اللحظة الأخيرة إلى تسوية تكون مقبولة من الطرفين بحيث تترك الحرية للمغتربين في الاختيار.