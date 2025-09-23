الشرق الأوسط السعودية: العالم من نيويورك: لا خيار غير حل الدولتين

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: نيويورك: علي بردى الرياض: غازي الحارثي-



أظهرت الغالبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمسكاً واضحاً بمسار حل الدولتين، باعتباره خياراً وحيداً و«حقاً لا مكافأة» للفلسطينيين، خلال «مؤتمر حل الدولتين» الذي قادته السعودية وفرنسا في نيويورك أمس. وشهد المؤتمر الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلان الأخير اعتراف بلاده للمرة الأولى بالدولة الفلسطينية.





وفي كلمة ألقاها نيابة عن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شدد الرئيس المشارك للمؤتمر الأمير فيصل بن فرحان على أن المؤتمر «يشكل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين». ورأى أن «تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة».

وأكد أن الاعترافات المتتالية «تعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني وترسيخ حقه التاريخي والقانوني وفق المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية». وقال إن المملكة عازمة على «متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر لوضع حد للحرب في غزة ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السيادة الفلسطينية والعمل على إنهاء الصراع في المنطقة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ورأى ماكرون في كلمته أن «وقت السلام قد حان... وحان الوقت لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة». وعبّر عن خشيته من أن استمرار الأوضاع الحالية يُعرض اتفاقيات إبراهيم وكامب ديفيد للخطر.

وشكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته، السعودية وفرنسا على دعم حل الدولتين. وأكد أن «دولة فلسطين هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحّمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة عبر لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية وبدعم ومشاركة عربية ودولية. ولن يكون لحماس دور في الحكم». وتعهد تنفيذ «أجندة إصلاح شاملة»، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.