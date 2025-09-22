living cost indicators
شو الوضع؟ التوتر سيد الموقف في ظل المجازر الإسرائيلية... وبرّاك: "وضع لبنان صعب جداً"!

في الداخل تهدئة حكومية هشّة في ملف السلاح، أما في الجنوب ولبنان عموماً فالإعتداءات الإسرائيلية تبقى مُصلتة فوق حياة اللبنانيين. غاراتٌ من هنا ومجازر من هناك، تجعل من حياة الجنوبيين جحيماً يومياً، لا تنفع معه لا نداءات لبنانية ولا لجنة "الميكانيزم". ولم يكن ينقص اللبنانيين تصريح جديد لتوم برّاك أفصح فيه مجدداً عن أن المطلوب لبنانياً هو الخضوع، وعن أن وضع لبنان "صعبٌ جداً".
وفي ظل هذا الواقع، مشاركة رئاسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجاذب علني وخفي مستمر حول قانون الإنتخاب.

وبعد المجزرة الإسرائيلية أمس الأحد في بنت جبيل والتي استهدفت أطفالاً، رأى المبعوث الأميركي توم براك في تصريح تلفزيوني أن "الجيش اللبناني منظّمة جيدة ولكنه ليس مجهزًا بشكل جيّد"، مضيفاً ان "إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها و"حزب الله" يُعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية".

وفي نيويورك التي تُرتقب فيها كلمة لرئيس الجمهورية جوزاف عون في الأمم المتحدة، التقى عشية الكلمة مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين، وبحث معهم الأوضاع الأمنية والإقتصادية. ولفت عون إلى أن لبنان "يحتاج الى شروط اساسية اهمها الاستقرار والعمل على طمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية في الاصلاح المالي والاقتصادي والقضائي، لافتاً إلى أن هذا ما عملت وتعمل عليه الحكومة نظراً الى اهميته".

على خط آخر أصدر رئيس الحكومة نواف سلام تعميماً قضى بالتشدد في استعمال المواقع التراثية والسياحية وخاصة تلك ذات الرمزية الوطنية، وهذا ما اعتُبر أنه رد على النشاط السابق لحزب الله بإضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. كذلك أقرّت الحكومة بعد اجتماع لها مشروع الموازنة العامة.

