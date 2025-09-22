مرتينوس شكر المشاركين في استقبال باسيل في قرطبا: نفتح أبوابنا لكل من يعمل للخير العام

A + A -

وجّه رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس الشكر والإمتنان لرؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات جبيلية وقرطباوية على مشاركتهم في استقبال رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في القصر البلدي خلال جولته التي قام بها في قرطبا مع نواب رئيس الحزب وأعضاء مجلسه السياسي.

وقال مرتينوس: "لأن قرطبا بتستاهل كانت وستبقى مقصدًا للجميع. ونحن في المجلس البلدي في قرطبا، الذي يعمل دائمًا ويسعى لتقريب وجهات النظر إن في بلدتنا أو قضائنا، بين كل الافرقاء الذين هم أهل، لكن السياسة تفرقهم، لن نألو جهدًا للقيام بالمبادرات التي تجمع، لأننا نؤمن أنه بالعمل المشترك وبتضامن وتعاون الجميع، نخدم بلدتنا وقضاءنا ووطننا.

وختم:" كما فتحنا قلوبنا وأبوابنا في قرطبا للنائب باسيل، فإننا نفتحها لكل مَن يعمل في الشأن العام من أجل الخير العام".