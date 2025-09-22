بعد حادثة مدرسة صيدا.. وزيرة التربية تعلّق!

A + A -

اصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بيانا حول حادثة سقوط سقف احد الصفوف في المدرسة الانجيلية الوطنية في صيدا جاء فيه :

"فور تبلغ وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي خبر انهيار سقف احد الصفوف في المدرسة الانجيلية الوطنية في صيدا ,من قبل رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزراة الاستاذ عماد الأشقر ,تم تكليف من يلزم بإجراء الكشف والاطلاع على الموقع المذكور.

وقد تمت مطالبة المدرسة بحضور مهندس مختص, للكشف على البناء بكامله, بعد اقفال القسم الذي شهد حادثة السقوط ,الى حين التثبت من صحته.

كما تم التواصل مع بلدية المية ومية من قبل المفتش وادارة المدرسة لتكليف من يلزم من البلدية, لإجراء الكشف على كامل البناء.

كما تم التواصل مع القسيس جوزف قصاب,صاحب المدرسة,حيث ارسل مجموعة من المهندسين للكشف على البناء والاطلاع على ما يمكن ان يشكل خطرا بهدف اصلاحه.

وقد تم تكليف مصلحة التعليم الخاص بإصدار تعميم ,يطالب المدارس الخاصة, المجانية وغير المجانية ,بإصدار مستندات حول متانة الأبنية ,تكون حديثة وموقعة من مهندس مدني.

إن وزيرة التربية تهيب بإدارات المدارس التثبت من اي امر قد يشكل خطرا على سلامة الطلاب, شاكرة الله على ان اي من الطلاب لم يصب بأذى".