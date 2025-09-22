بالصور- خطر الطرقات تابع.. حادث "مروّع" في طرابلس!

A + A -

وقع قبل قليل حادث سير على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس حيث اصطدمت سيارة رباعية الدفع من نوع "باثفايندر" بشاحنة من الخلف ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وقد اضطر عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة إلى استخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية لتمكينهم من سحب الجريح من داخل سيارته نظرا لتضرر الهيكل بشكل كبير نتيجة قوة الحادث. وبعدها جرى نقله إلى مستشفى هيكل لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالحرجة.