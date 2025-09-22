living cost indicators
"كارثة غذائية" في هذه البلدة.. بقايا دجاج تتحول إلى "لحم جاهز"!

22
SEPTEMBER
2025
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن لجنة مختصة من المصلحة ووزارة الصناعة كشفت  خلال جولة ميدانية على مسلخ سوداف في منطقة تربل بتاريخ 22 أيلول 2025 عن “مخالفات خطيرة في شروط الصحة والسلامة العامة، ترقى إلى مستوى الفضيحة الصحية والبيئية”.

وفي بيان، أشارت المصلحة إلى أنه عثر خلال الكشف على كميات كبيرة من بقايا الدجاج (العظام، الرقاب، الجلد وفضلات التقطيع) مكدّسة داخل المسلخ، حيث يتم طحنها وخلطها عبر ماكينة خاصة لتُفرم بشكل ناعم وتُحوَّل إلى بلوكات لحم فروج، في ممارسات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية والغذائية.

كما تبيّن أن البرادات والثلاجات كانت تعمل بشكل طبيعي، ما يدل على أن المسلخ لا يزال في حالة تشغيل نشط، رغم وضعه غير القانوني.

كما رصدت اللجنة ممارسات مريبة ومخالفات بيئية، لافتة إلى أن المنشأة لا تستوفي أي شرط من الشروط الصحية أو البيئية المرعية الإجراء، فضلاً عن أنه عند دخول الفريق، أقدم المسؤولون على إطفاء المولدات الكهربائية في محاولة لعرقلة عملية التوثيق، ما اضطر اللجنة إلى استخدام مصابيح الهواتف لالتقاط الصور التي تثبت حجم التجاوزات.

واعتبرت المصلحة “هذه الوقائع ناقوس خطر جديد يسلّط الضوء على غياب الرقابة الصارمة على بعض المنشآت الغذائية، ويدعو الجهات المختصة إلى التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذا المسلخ، حمايةً للمستهلكين وصوناً للبيئة”. 

