living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الأشرفية… شاهدوا ماذا ضُبطَ داخل "الرانج روفر" الأبيض!

22
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
بتاريخ 6-9-2025، أطلق شخصٌ مجهول الهويّة النّار من مسدّسٍ حربي في محلّة الأشرفية، على خلفيّة إشكال فردي حصل معه، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:
- د. ذ. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)
بالتاريخ ذاته، ومن خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، وفي خلال فترة لا تتجاوز السّاعة من الزمن، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الأشرفية - كرم الزيتون، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع رانج روفر لون أبيض، وضبطت مسدّسه الحربي، المستخدم في عمليّة إطلاق النّار، مع ممشط و٥ طلقات صالحة للاستعمال، وبندقيّة كلاشنكوف مع مماشط و۹۰ طلقة صالحة للاستعمال، وكميّة من مادتَي الكوكايين وباز الكوكايين، مقسّمة في أكياس وأظرفة وطبّات بلاستيكيّة، ومعدّة للتّرويج، وحبوب مخدّرة وأدوات تُستخدم في تقسيم وبيع المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout