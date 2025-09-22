براك: الوضع في لبنان صعب جدًّا!

A + A -

أكد المبعوث الأميركي توم براك، أن “الوضع في لبنان صعب جدًّا، ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة”.

من جهة ثانية، أشار براك في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهتم بالحدود وبالخطوط الحمراء، وسيذهب إلى أي مكان ويفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهددة”.

وأضاف: “أعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه خطة بشأن غزة، ويجب أن ينتهي هذا الوضع”، معتبرا أن “وقف إطلاق النار في غزة لن ينجح”.

كما رأى أن “خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية جيدة لكنها بلا جدوى ولا تساعد”، موضحا أن “قطر استضافت حماس وطالبان بناءً على طلب الولايات المتحدة”.