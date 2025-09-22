رسالة دموية إسرائيلية قبيل كلمة لبنان في الأمم المتحدة..

A + A -

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية" يقف رئيس الجمهورية جوزاف عون الأربعاء المقبل على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موجها رسالة للعالم يطالب فيها بشكل خاص بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزام ما وقعت عليه في اتفاق وقف الأعمال العدائية، لاسيما الإنسحاب من النقاط التي احتلتها خلال حربها الأخيرة. وقبيل أيام قليلة على كلمة لبنان في المحفل الدولي عمدت اسرائيل الى ارتكاب مجزرة في بنت جبيل راح ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال. رسالة اسرائيل الدموية استبقت رسالة لبنان الى العالم، لتؤكد فيها مجددا أنها فوق القرارات الدولية وفوق كل المطالبات مهما كانت.

عون

رئيس الجمهورية جوزاف عون دان المجزرة الإسرائيلية في بنت جبيل، وقال "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية". مضيفا، "لا سلام فوق دماء أطفالنا".

بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دان أيضا المجزرة الإسرائيلية، قال "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم هي برسم من كان مجتمعا في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة". وسأل، "هل الطفولة اللبنانية هي التي تمثل خطرا وجوديا على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين؟".

سلام

بدوره دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المجزرة في بنت جبيل، ودعا الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.

وفي نيويورك يعقد اليوم مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية - فرنسية، حيث يتوقّع أن تعلن دول عدّة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. وعشية المؤتمر أعلنت كل من بريطانيا واستراليا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين.

جنبلاط

وقد علق الرئيس وليد جنبلاط على اعتراف بريطانيا وكتب على منصة أكس: بعد مئة وثماني سنوات على جريمة بلفور بحق الشعب الفلسطيني، فإن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ليس إلا نفاقًا تاريخيًا بحتًا".

جنبلاط التقى في كليمنصو الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه آخر التطورات.

مصادر مواكبة لزيارة الموفد السعودي نقلت عنه استعداد المملكة العربية السعودية لدعم لبنان في كل المسارات المطلوبة، وتوفير الدعم اللازم للجيش اللبناني من خلال المؤتمر المزمع عقده في الرياض بدعوة من السعودية وفرنسا ومشاركة خليجية لافتة، وذلك لتأمين كل ما يلزم للجيش من دعم مادي ولوجستي كي يتمكن من الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، وتنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية استناداً لقرار مجلس الوزراء في جلسة الخامس من ايلول. واعدا بعودة المستثمرين السعوديين والعرب الى لبنان فور الانتهاء من هذه المهمة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. المصادر لفتت في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية الى أن بن فرحان وفي فترة زمنية قصيرة تمكن من فرض إيقاعه ورؤيته على المشهد اللبناني وامسك بخيوط اللعبة بشكل جيد. وقد واجه حزب الله في السياسة وحشره في زاوية تسليم السلاح. لأن التعنت والمناورة على حد ما نقلت عنه المصادر لن يجدي نفعاً. ولن ينتج عنها سوى الدمار والخراب كما هو الحال في غزة.