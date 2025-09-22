الجمهورية: انخفاض ملحوظ في وتيرة التراشق السياسي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

سياسياً، انخفاض ملحوظ في وتيرة التراشق السياسي، مع انصراف حكومي كامل لإنجاز مشروع موازنة العام 2026، يقابل ذلك، من جهة، رصدٌ سياسي لحركة الموفد السعودي يزيد بن فرحان، واللقاءات التي أجراها قبل مغادرته بيروت أمس، مع جهات سياسية مختلفة، تقاطعت التقديرات على وصفها بالمريحة، واتسمت بنبرة هادئة تغلّب المناخ الإيجابي، وتؤكّد «حرص المملكة العربية السعودية على أمن لبنان واستقراره، وتجاوزه محنته».

ومن جهة ثانية ترقّب لمسار العلاقة بين المملكة و«حزب الله»، والمدى الذي ستبلغه مبادرة أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، بالدعوة إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع المملكة.