البناء: انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ؟

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في ملف الانتخابات النيابيّة وقبيل اجتماع لجنة قانون الانتخاب هذا الأسبوع، قال النائب حسن فضل الله: «هناك مَن يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقيّة، ولن يعدل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخليّة، فأيّ تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدّم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء، وهناك اقتراح قانون مطروح على اللجنة الانتخابيّة هو تطبيق الدستور في المادة 22 التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ، ومَن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابيّ عصريّ خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكل حكومة وتحكم».