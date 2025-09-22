living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 أيلول 2025

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استبعد دبلوماسي عربي أن يتمّ توقيع الاتفاق السوري الإسرائيليّ خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يرغب الأميركيون، لأن المفاوضات التي تُجريها حكومة بنيامين نتنياهو تجري عملياً مع السعودية وتركيا، وما تطلبه “إسرائيل” عملياً هو أن تكون السيادة لها في سورية، وأن تنال تركيا تركيبة الحكم وتنال السعودية إدارة الاقتصاد، وهذا يعني عملياً سقوط المشروع التركيّ في المنطقة من جهة وفتح الطريق واسعاً لتكرار المشهد السوريّ في الأردن، والأردن خط تماس مباشر مع السعوديّة. وتوقع الدبلوماسي أن تستمر لغة التفاؤل السورية لدفع تهمة التعطيل عن الحكومة، لكن مع استمرار التمسك بالمطالب التي ترتبط بالسيادة السورية على الأجواء وتقليص منطقة النفوذ الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة قرب حدود الجولان. وهذا ما لا يمكن لحكومة نتنياهو القبول به، ما يعني أن التسخين الإقليمي قادم في سورية.

 

كواليس

توقع مرجع سياسي بارز في لبنان أن تكون كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية عالية النبرة في تحميل “إسرائيل” مسؤوليّة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاك المتمادي للقرار 1701 مقابل التزام لبنان دولة ومقاومة ببنود القرار والاتفاق، وقال المرجع إن ما تفعله “إسرائيل” بنيّة تأزيم العلاقة بين الدولة والمقاومة على خلفية تحميل المقاومة مسؤولية استمرار وتصعيد الاعتداءات تحت شعار أن عدم تسليم سلاح المقاومة هو السبب بالاعتداءات، قد أدّى إلى نتائج عكسيّة، حيث ثبت صحة ما تقوله المقاومة عن لا جدوى الرهان على التزام “إسرائيل” بالاتفاقيات ووهم الضغط الأميركي على “إسرائيل” وحتميّة امتلاك عناصر القوة كي تستعاد الأرض ويقف العدوان والحاجة لوضع استراتيجيّة وطنيّة للدفاع.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تبين أن ٨٦ بالمئة من المودعين في المصارف لا تصل ودائعهم إلى ١٠٠ ألف دولار، ويبلغ مجموعها حوالي ١٢ مليار دولار، من المحتمل أن يتم تسديدها كاملة على مدى ٤ سنوات كحد أقصى!

 

غمز
من المتوقع تغيير عدد من مجالس إدارة بعض المصالح المستقلة إستناداً إلى تقارير إدارية تشير إلى عمليات فساد في أدائها !

 

همس
طلب رئيس الحكومة من الوزراء تخصيص ساعات بعد الظهر لمتابعة دراسة بنود الموازنة حتى يتم إنجازها وإحالتها إلى المجلس النيابي في موعدها القانوني لأول مرة منذ أكثر من عشرين سنة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout