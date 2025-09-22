عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 أيلول 2025

A + A -

النهار: في ذكرى الحرب... تصعيدٌ يفاقم المخاوف



الأخبار: برنامج القتل الإسرائيلي مستمر برعاية أميركية

العدو يرد على الاعترافات بفلسطين... الإبادة ماضية



الجمهورية: "المنطقة العازلة" خطر داهم

إجتماع "الميكانيزم" على وقع مجزرة إسرائيلية



اللواء: استباحة دماء الأطفال في بنت جبيل أمام إلتزامات الأمم في نيويورك

لجنة الميكانيزم إجتمعت بلا نتائج.. وتحرُّك العسكريِّين يسبق جلسة مجلس الوزراء

البناء: أكثر من 150 دولة تعترف بفلسطين: «إسرائيل» تخسر حربها لتصفية القضية | إشادة صينية بالتعاون العسكري السعودي الباكستاني: تراجع ثقة الخليج بواشنطن | مجزرة إسرائيلية بحق أطفال بنت جبيل وتساؤل عن مبرر بقاء لجنة أورتاغوس



الديار: الموفد السعودي للبنانيين: لم يحن اوان مؤتمرات الدعم بعد

لبنان إلى المجتمع الدولي: التزامات «إسرائيل» غائبة ووقف النار مهدّد

l'orient le jour: « Sans sanctions, la reconnaissance de la Palestine ne sert à rien » : en Cisjordanie, le scepticisme domine



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترحيب في غزة بخطوة بريطانيا وكندا وأستراليا... و«مرارة» بإسرائيل

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية يلتقي أبناء الجالية في نيويورك: لا سلام فوق دماء أطفالنا

أسبوع الديبلوماسية اللبنانية في الأمم المتحدة .. وتصعيد إسرائيلي «جنوباَ»