عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 أيلول 2025

22
SEPTEMBER
2025
النهار: في ذكرى الحرب... تصعيدٌ يفاقم المخاوف

 

 

 

 


الأخبار: برنامج القتل الإسرائيلي مستمر برعاية أميركية
العدو يرد على الاعترافات بفلسطين... الإبادة ماضية

 

 

 

 


الجمهورية: "المنطقة العازلة" خطر داهم
إجتماع "الميكانيزم" على وقع مجزرة إسرائيلية

 

 

 

 


اللواء: استباحة دماء الأطفال في بنت جبيل أمام إلتزامات الأمم في نيويورك
لجنة الميكانيزم إجتمعت بلا نتائج.. وتحرُّك العسكريِّين يسبق جلسة مجلس الوزراء

 

 

 

 

البناء: أكثر من 150 دولة تعترف بفلسطين: «إسرائيل» تخسر حربها لتصفية القضية | إشادة صينية بالتعاون العسكري السعودي الباكستاني: تراجع ثقة الخليج بواشنطن | مجزرة إسرائيلية بحق أطفال بنت جبيل وتساؤل عن مبرر بقاء لجنة أورتاغوس

 

 

 


الديار: الموفد السعودي للبنانيين: لم يحن اوان مؤتمرات الدعم بعد
لبنان إلى المجتمع الدولي: التزامات «إسرائيل» غائبة ووقف النار مهدّد

 

 

 

 

l'orient le jour: « Sans sanctions, la reconnaissance de la Palestine ne sert à rien » : en Cisjordanie, le scepticisme domine

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترحيب في غزة بخطوة بريطانيا وكندا وأستراليا... و«مرارة» بإسرائيل

 

 

 

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية يلتقي أبناء الجالية في نيويورك: لا سلام فوق دماء أطفالنا
أسبوع الديبلوماسية اللبنانية في الأمم المتحدة .. وتصعيد إسرائيلي «جنوباَ»

