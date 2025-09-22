اللواء: بن فرحان: اعادة اعمار ما هدمه الاحتلال تمر عبر بري

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

نقل النواب عن الامير يزيد بن فرحان ارتياح المملكة السعودية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول حصرية السلاح، ولإجراءات الجيش في الجنوب وجمع سلاح المخيمات الفلسطينية، واكد استعداد السعودية للمشاركة في اي مؤتمر لدعم الجيش. وان المملكة منفتحة على اي حوار مع اي طرف لبناني لكن من خلال الدولة.



كما نُقل عن بن فرحان ان اعادة اعمار ما هدمه الاحتلال تمر عبر الرئيس نبيه بري، الذي اشاد به، مؤكدا «ان الدم الشيعي مثل الدم السعودي، وان المملكة لا يمكن ان تساهم في اي خلاف او اقتتال داخلي، وهي لا تتدخل في امور لبنان الدخلية اللبنانية».