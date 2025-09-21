living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس ميشال عون وضع أكاليل على نصب الشهداء: أكرر شعاري "لبنان أكبر من أن يُبلع أصغر من أن يُقسّم"

21
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال الرئيس العماد ميشال عون فب بعض بلدات  البقاع الشمالي. وفي مستهل الزيارة توقف في جديدة الفاكهة حيث زار عائلة الشهيد الياس يوسف عون الذي استشهد في 13 تشرين الاول 1990، ووضع اكليلا من الورد على النصب التذكاري للشهيد عون.  المحطة الثانية كانت في حديقة راس بعلبك حيث وضع الرئيس عون باقة من الورد على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني الذين استشهدوا في جرد راس بعلبك -تلة الحمر عقب معركة فجر الجرود. ثم توجه الى كنيسة السيدة العجائبية المرممة حديثا حيث كان في استقباله رئيس الدير الاب سيرج عبد وقدم له ايقونة السيدة العجائبية عربون محبة وتقدير.  وبعد الصلاة على نيه لبنان، توجه العماد عون الى صالون الكنيسة حيث كان في استقباله حشود من اهل البلدة والجوار، فألقى كلمة مقتضبة حض فيها كل مغترب لعدم الهجرة الدائمة ولعدم نسيان الوطن الام والتفكير دوما بالعودة الى لبنان مهما كثرت الصعاب لأنه الوطن النهائي لكل لبناني. ثم انتقل الرئيس عون إلى حديقة الشهيد جورج بوصعب  الذي استشهد في عبرا فوضع باقة من الورد على ضريحه وغرس ارزة تخليدا لذكراه.  المحطة الثالثة كانت على نصب شهداء القاع حيث وضع اكليلا من الزهر.

بعدها انتقل الى صالون كنيسة مار الياس حيث استقبل بحفاوة من الاهالي ومن كاهن الرعية الاب اليان نصر الله الذي القى كلمة ترحيبية باسم المطران ميخايل فرحا واهالي القاع بعلبك والهرمل واصفا العماد ميشال عون بالقدوة، مشددا على انه لم يفرق يوما بين اللبنانيين بل عمل على جمعهم و دعاهم الى المحبة و الحياة الواحدة وحفظ الوحدة الوطنية.  الاب نصر الله وحيا الاب نصرالله الجيش اللبناني حامي الوطن في مهمة معركة فجر الجرود وفي القرار الصائب الذي اتخذه الرئيس ميشال عون، كما حيا جميع الشهداء الذين سقطوا عقب تحرير جرود السلسلة الشرقية من الارهاب.

في كلمته دعا الاب نصرالله الجميع للعمل مع الدولة والمجتمع الدولي من أجل الانسحاب الإسرائيلي من جميع الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والبدء في الاعمار واعادة الاهالي الى قراهم وحياتهم. وأخيرا طلب كاهن رعية القاع دعم العماد ميشال عون لانشاء جامعة تربوية وعلمية بين القاع اللبوة الهرمل وعرسال لتكون صرحا للعلم والمعرفة". منسق التيار الوطني الحر في القاع سمير عوض رأى ان هذه الزيارة تعكس حرص الجنرال ميشال عون الدائم في بناء مستقبل أفضل للبنان". 

الرئيس عون اما الرئيس  عون فعبّر عن سعادته بمجيئه الى البقاع الشمالي قائلا: "لم تتح لي الفرصة لزيارتكن من قبل، ولكن هذه المنطقة عزيزة على قلبي، فقد كنت ازورها عام 1964 عندما كنت في الخدمة. وأضاف: أحب كل لبنان. لبنان الذي أعطاني اسمي وهويتي، وشعبه هو اهلي وليس لي اي فضل في اي تضحية بل انا اقوم بواجب الابن تجاه اهله. واهم ما في هذه الزيارة اليوم هي تقدير الشهداء ووضع الزهور على اضرحتهم. وختم الرئيس ميشال عون قائلا: كنت ولا زلت أعمل لوحدة لبنان، وأردد اليوم شعاري: "لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout