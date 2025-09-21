نجم لبناني شهير ينعي طفلي مجزرة بنت جبيل

A + A -

كتب الممثل الكوميدي ومقلد الشخصيات جان بو جدعون عبر صفحته ما يلي :" اسمحولي قدّملكن يا جمهور الليلة موركس الطهارة ، موركس ..مصنوعة من جوانح الملايكة ودموع لبنان ..ما بعرف شو كان ذنبكن ..ما بعرف شو عملتو لهالقد قهرتو أعداء هالوطن ...يمكن براءة عيونكن ..يمكن ضحكتكن الحلوة ..يمكن خفقة قلبكن اللي جايي من فرح إلاهي ..فلّيتو من هالارض لتلتقو ببيت الله مع أهلكن هونيك ما الكن أعداء ..هونيك بيتكن الحقيقي اللي بتلعبو بدارو مع اهلكن تحت عيون الله وبركتو .. الله يرحم شهداء #مجزرة_بنت_جبيل 🙏🙏🙏"



وقد أرفق ما كتبه بصورة الطفلين هادي وسيلين شرارة ، شهيدي مجزرة بنت جبيل.